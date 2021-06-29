Рахим Стерлинг о матче с Германией: «Райс и Филлипс – просто зверюги»

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020. Он отметил своих партнеров по команде Деклана Райса и Келвина Филлипса.

«Мы понимали, что нужно показать отличную игру против очень хорошей команды, и, думаю, нам сегодня это удалось, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 29 июня. - Знали, с какой высокой интенсивностью способны сыграть и что мало кто сможет с такой справиться. Два парня в полузащите - Райс и Филлипс - выдали классный матч: они вгрызались в землю, просто зверюги».

Стерлинг открыл счет в этой игре. Второй мяч в активе Харри Кейна. В 1/4 финала англичане сыграют с победителем пары Швеция – Украина.