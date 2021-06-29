Германия проиграла на «Уэмбли» впервые с 1975 года

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Германию со счетом 2:0. Команда Гарета Саутгейта прервала неудачную серию в противостоянии с немцами на «Уэмбли», отпраздновав успех впервые с 1975 года. После той неудачи в товарищеской встрече команды ФРГ и объединенной Германии добились на главном стадионе Лондона пяти побед (одной по пенальти) при одной нулевой ничьей.

Матчи сборных Англии и Германии на «Уэмбли»