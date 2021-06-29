Германия проиграла на «Уэмбли» впервые с 1975 года
В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Германию со счетом 2:0. Команда Гарета Саутгейта прервала неудачную серию в противостоянии с немцами на «Уэмбли», отпраздновав успех впервые с 1975 года. После той неудачи в товарищеской встрече команды ФРГ и объединенной Германии добились на главном стадионе Лондона пяти побед (одной по пенальти) при одной нулевой ничьей.
Матчи сборных Англии и Германии на «Уэмбли»
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
01.12.1954
|
ТМ
|
Англия — Германия
|
3:1
|
Бентли, Аллен, Шаклтон — Бек
|
23.02.1966
|
ТМ
|
Англия — ФРГ
|
1:0
|
Стайлз
|
30.07.1966
|
ЧМ
|
Англия — ФРГ
|
4:2 (д.в.)
|
Херст-3, Питерс — Халлер, Вебер
|
29.04.1972
|
ЧЕ
|
Англия — ФРГ
|
1:3
|
Ли — Хенсс, Нетцнр, Г.Мюллер
|
12.03.1975
|
ТМ
|
Англия — ФРГ
|
2:0
|
Белл, Макдональд
|
13.10.1982
|
ТМ
|
Англия — ФРГ
|
1:2
|
Вудкок — Румменигге-2
|
11.09.1991
|
ТМ
|
Англия — Германия
|
0:1
|
Ридле
|
26.06.1996
|
ЧЕ
|
Англия — Германия
|
1:1 (пен. — 5:6)
|
Ширер — Кунц
|
07.10.2000
|
ОЧМ
|
Англия — Германия
|
0:1
|
Хаманн
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Англия — Германия
|
1:2
|
Лэмпард — Кураньи, Пандер
|
19.11.2013
|
ТМ
|
Англия — Германия
|
0:1
|
Мертесакер
|
10.11.2017
|
ТМ
|
Англия — Германия
|
0:0
|
-
|
29.06.2021
|
ЧЕ
|
Англия — Германия
|
2:0
|
Стерлинг, Кейн
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