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Германия проиграла на «Уэмбли» впервые с 1975 года

21:36
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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Германию со счетом 2:0. Команда Гарета Саутгейта прервала неудачную серию в противостоянии с немцами на «Уэмбли», отпраздновав успех впервые с 1975 года. После той неудачи в товарищеской встрече команды ФРГ и объединенной Германии добились на главном стадионе Лондона пяти побед (одной по пенальти) при одной нулевой ничьей.

Матчи сборных Англии и Германии на «Уэмбли»

Дата

Турнир

Матч

Счет

Голы

01.12.1954

ТМ

Англия — Германия

3:1

Бентли, Аллен, Шаклтон — Бек

23.02.1966

ТМ

Англия — ФРГ

1:0

Стайлз

30.07.1966

ЧМ

Англия — ФРГ

4:2 (д.в.)

Херст-3, Питерс — Халлер, Вебер

29.04.1972

ЧЕ

Англия — ФРГ

1:3

Ли — Хенсс, Нетцнр, Г.Мюллер

12.03.1975

ТМ

Англия — ФРГ

2:0

Белл, Макдональд

13.10.1982

ТМ

Англия — ФРГ

1:2

Вудкок — Румменигге-2

11.09.1991

ТМ

Англия — Германия

0:1

Ридле

26.06.1996

ЧЕ

Англия — Германия

1:1 (пен. — 5:6)

Ширер — Кунц

07.10.2000

ОЧМ

Англия — Германия

0:1

Хаманн

22.08.2007

ТМ

Англия — Германия

1:2

Лэмпард — Кураньи, Пандер

19.11.2013

ТМ

Англия — Германия

0:1

Мертесакер

10.11.2017

ТМ

Англия — Германия

0:0

-

29.06.2021

ЧЕ

Англия — Германия

2:0

Стерлинг, Кейн

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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