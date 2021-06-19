Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Португалии и Германии.

«В этой игре Германия имеет шансы добиться положительного результата. Команда против Франции показала себя организованно, футболисты знают свои обязанности и умеют их выполнять. Да, им не удалось обыграть французов, хотя контроль мяча и инициатива у них была. Немцы очень дисциплинированные, мощные и надежные. Думаю, что импровизация португальцев будет хорошо воспринята игроками Германии. Роналду уже не того калибра, возраст берет свое, но он все еще наплаву. Для Германии матч будет тяжелым, но проигрыш позволить они не могут. Немецкая машина не дает сбой дважды», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.