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Португалия — Германия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

09:00
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Португалии и Германии.

«В этой игре Германия имеет шансы добиться положительного результата. Команда против Франции показала себя организованно, футболисты знают свои обязанности и умеют их выполнять. Да, им не удалось обыграть французов, хотя контроль мяча и инициатива у них была. Немцы очень дисциплинированные, мощные и надежные. Думаю, что импровизация португальцев будет хорошо воспринята игроками Германии. Роналду уже не того калибра, возраст берет свое, но он все еще наплаву. Для Германии матч будет тяжелым, но проигрыш позволить они не могут. Немецкая машина не дает сбой дважды», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

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