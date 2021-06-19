Мората: «Восхищаюсь Левандовски и хотел бы проявить некоторые из его талантов, но я Альваро Мората»
Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Польши.
«В матче со Швецией я зашел в тупик, но считаю, что я создал несколько хороших моментов. Похоже, в наши дни оценка сводится только к голам. Думаю, это часть нашей работы.
Я считаю Роберта Левандовски одним из величайших нападающих всех времен. Феномен. Я восхищаюсь им и хотел бы проявить некоторые из его талантов, но я Альваро Мората! После нашего матча и далее я желаю Роберту всего наилучшего», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.
Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Испанцы с одним очком занимают третье место в группе E, поляки без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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