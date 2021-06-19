Мората: «Восхищаюсь Левандовски и хотел бы проявить некоторые из его талантов, но я Альваро Мората»

Форвард сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Польши.

«В матче со Швецией я зашел в тупик, но считаю, что я создал несколько хороших моментов. Похоже, в наши дни оценка сводится только к голам. Думаю, это часть нашей работы.

Я считаю Роберта Левандовски одним из величайших нападающих всех времен. Феномен. Я восхищаюсь им и хотел бы проявить некоторые из его талантов, но я Альваро Мората! После нашего матча и далее я желаю Роберту всего наилучшего», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

Матч Испания — Польша пройдет 19 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Испанцы с одним очком занимают третье место в группе E, поляки без очков — на четвертой строчке.