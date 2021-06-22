Хорватия сыграет против Шотландии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

В составе хорватов на поле с первых минут выйдут два представителя РПЛ — защитник Деян Ловрен («Зенит») и полузащитник Никола Влашич (ЦСКА).

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Перишич, Петкович.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Хэнли, Тирни, Робертсон, Мактоминай, Макгинн, Макгрегор, Арсмтронг, Адамс, Дайкс.