Хорватия — Шотландия: Ловрен и Влашич выйдут в стартовом составе
20:46
Хорватия сыграет против Шотландии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
В составе хорватов на поле с первых минут выйдут два представителя РПЛ — защитник Деян Ловрен («Зенит») и полузащитник Никола Влашич (ЦСКА).
Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Перишич, Петкович.
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Хэнли, Тирни, Робертсон, Мактоминай, Макгинн, Макгрегор, Арсмтронг, Адамс, Дайкс.
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