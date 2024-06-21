Австрия одержала победу над Польшей на Евро-2024

Сборная Австрии победила национальную команду Польши в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 3:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

У австрийцев в этой встрече отличились Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66-я) и Марко Арнаутович, который реализовал пенальти на 78-й минуте.

Автором единственного гола польской команды стал Кшиштоф Пентек (30-я минута).

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу, которая еще не набрала очков на этом турнире.

25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира. Польша в этот же день встретится с Францией.