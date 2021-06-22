Полиция отпустила болельщика сборной России, который пытался выбежать на поле в матче с Данией
12:09
Полиция Копенгагена отпустила болельщика сборной России, который был задержан после матча 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4), сообщает РИА Новости.
После игры российского болельщика в наручниках вывели со стадиона сотрудники полиции. Он пытался выбежать на поле в концовке игры. Во время задержания он выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе
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