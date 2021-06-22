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Полиция отпустила болельщика сборной России, который пытался выбежать на поле в матче с Данией

12:09
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Полиция Копенгагена отпустила болельщика сборной России, который был задержан после матча 3-го тура Евро-2020 против Дании (1:4), сообщает РИА Новости.

После игры российского болельщика в наручниках вывели со стадиона сотрудники полиции. Он пытался выбежать на поле в концовке игры. Во время задержания он выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210622/evro-1738032391.html

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