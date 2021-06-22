Почему провалилась сборная? Нужно ли убирать Черчесова? Чего добивается Зарема? Live «СЭ»

Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров и Олег Кошелев — об итогах выступления сборной России на чемпионате Европы. Начало эфира — сегодня, в 18.00 (мск) на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

Сборная провалилась на Евро. Кто виноват?

Правильно ли все сваливать на Зобнина?

Должен ли Черчесов уйти?

Что глобально нужно менять в нашем футболе?

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