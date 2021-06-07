Саутгейт отреагировал на слова Кина о вызове Хендерсона в сборную перед Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу слов Роя Кина о вызове хавбека Джордана Хендерсона в национальную команду на Евро-2020. Ранее Кин выразил мнение, что капитан «Ливерпуля» находится не в той форме, чтобы выступать на Евро.

«Нас ничто не отвлекает. Мы знаем, в какой ситуации Хендо, он оказывает весьма положительное влияние на команду на сборе.

Он сделал шаг вперед с физической точки зрения, что важно для него, чтобы иметь возможность сыграть какую-то роль на турнире. И мы реалистично оцениваем его шансы.

Мы не делаем основную ставку на то, что он в хорошей форме. Если мы сможем вывести его на хороший уровень, это будет бонусом. У нас 26 игроков в заявке, чего раньше не было", — цитирует Саутгейта Liverpoolecho.co.uk.

Сборная Англии сыграет на Евро-2020 в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией. Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля.