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Погба об укусе Рюдигера: «Я не собираюсь ныть в таких случаях ради желтой или красной карточки»

08:23

Полузащитник сборной Франции Поль Погба высказался об инциденте между ним и защитником Антонио Рюдигером во время игры Евро-2020 против Германии (1:0).

«Укус Рюдигера? Мы с ним друзья, не произошло ничего серьезного. Все, что вы видели по телевизору — это уже дело прошлого. Я не собираюсь ныть в таких случаях ради желтой или красной карточки. Да, Рюдигер меня немножко укусил. Я почувствовал это, сказал судье, а дальше он принимал решение. Рюдигер не получил ни желтой, ни красной карточки, и это к лучшему. Я не хочу, чтобы его дисквалифицировали из-за этого», — приводит Goal слова Погба.

В конце первого тайма матча Франция — Германия Рюдигер попытался укусить Погба. По окончании встречи футболисты обнялись.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/pogba-forgives-friend-rudiger-for-nibble-during-france-v-germany-/izoucgemb30j10whel35kpef7

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