Погба и Рюдигер обнялись после матча, в игре немец пытался укусить француза

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер и полузащитник сборной Франции Поль Погба обменялись объятиями после матча Евро-2020.

На 44-й минуте матча арбитр Карлос дель Серро Гранде не удалил немецкого защитника, который, как могло показаться, укусил Погба. На видеоповторах явно не видно, был ли это укус или только попытка укуса.

Франция одержала победу над Германией (1:0) и набрала три очка. Французы занимают 2-е место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).