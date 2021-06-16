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Финляндия — Россия: прогноз Лещенко на матч Евро-2020 16 июня

08:00
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Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Финляндии.

«Нам надо просто отходить в глухую оборону, чтобы нам не забивали по три безответных мяча. Я думаю, результат будет неутешительным. То, что я видел в матче с Бельгией, было безрадостно. Надежда умирает последней. Черчесову виднее. Нам не хватает мастерства на весь матч. На кураже можно играть тайм, полтайма. Мы понапрасну теряем мячи и не можем сохранить силы на весь матч. Это все должно было отрабатываться в товарищеских матчах. Никаких радужных перспектив перед этим матчем я не вижу», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 16.00 по московскому времени.

Финляндия — Россия

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