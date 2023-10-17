Подозреваемый в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе скончался от огнестрельного ранения

Подозреваемый в теракте в Брюсселе умер от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LN24.

Ранее стало известно, что в Бельгии нейтрализовали мужчину, который может быть причастен к убийству шведских болельщиков. При задержании в бельгийской коммуне Схарбек подозреваемый получил ранение в грудь и был госпитализирован.

Еще два человека, причастные к теракту против шведских футбольных болельщиков, на данный момент разыскиваются полицией Брюсселя.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.