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Сегодня, 10:04

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве шведских болельщиков

Алина Савинова
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Федеральная полиция Бельгии.
Фото AFP

Полиция в Бельгии нейтрализовала человека, который может быть причастен к совершению вооруженного нападения на шведских болельщиков в Брюсселе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTBF.

Отмечается, что при задержании в бельгийской коммуне Схарбек подозреваемый получил ранение в грудь и был госпитализирован. Личность мужчины на данный момент официально не установлена.

«По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером, Абдельсалеме Л.», — сообщают журналисты.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной. Игра была прервана по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Позже стало известно, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами.

Источник: https://ria.ru/20231017/belgiya-1903241935.html
Футбол
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