Победитель матча Испания — Италия выйдет в плей-офф с первого места из группы В

После ничьей в матче группы В между Хорватией и Албанией (2:2) завтрашний матч Испания — Италия может стать определяющим в плане борьбы за первое место в группе.

Если одна из команд одержит победу, то обеспечит себе первую позицию и выход в плей-офф, поскольку очные встречи — первый критерий при равенстве очков. А вот в случае ничьей в теории существует вариант, при котором все четыре сборные в группе наберут по 4 очка — тогда все будет зависеть от разности мячей.