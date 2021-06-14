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Петер Шмейхель заявил, что сборной Дании грозило техническое поражение в матче с Финляндией

14:32
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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель рассказал, что датчане могли получить техническое поражение в матче с Финляндией (0:1).

«Я видел цитату из официального заявления УЕФА, в котором говорилось, что официальные лица следовали словам игроков, что матч доиграли потому, что этого хотели футболисты. Я знаю, что это не правда. Ну, зависит от того, как вы рассматриваете понятие правды. Игроков поставили перед выбором из трех вариантов. Первый — доиграть оставшиеся 50 минут матча сразу же. Второй — доиграть матч на следующий день. Третий — техническое поражение со счетом 0:3. Так что решайте сами, хотели ли футболисты доигрывать матч, был ли у них выбор. Я не думаю, что у них был выбор. К тому же, как вы слышали на пресс-конференции после матча, тренер сборной Дании сожалел, что разрешил игрокам вернуться на поле», — сказал в эфире программы Good Morning Britain Шмейхель.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице. Матч был доигран позднее в тот же день.

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