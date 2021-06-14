Петер Шмейхель заявил, что сборной Дании грозило техническое поражение в матче с Финляндией

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель рассказал, что датчане могли получить техническое поражение в матче с Финляндией (0:1).

«Я видел цитату из официального заявления УЕФА, в котором говорилось, что официальные лица следовали словам игроков, что матч доиграли потому, что этого хотели футболисты. Я знаю, что это не правда. Ну, зависит от того, как вы рассматриваете понятие правды. Игроков поставили перед выбором из трех вариантов. Первый — доиграть оставшиеся 50 минут матча сразу же. Второй — доиграть матч на следующий день. Третий — техническое поражение со счетом 0:3. Так что решайте сами, хотели ли футболисты доигрывать матч, был ли у них выбор. Я не думаю, что у них был выбор. К тому же, как вы слышали на пресс-конференции после матча, тренер сборной Дании сожалел, что разрешил игрокам вернуться на поле», — сказал в эфире программы Good Morning Britain Шмейхель.

Was it wrong to restart the game after such a traumatic event?



Former goalkeeper Peter Schmeichel's son Kasper was on the pitch and consoled Christian Eriksen's partner. Peter says the game shouldn't have gone ahead and the players had very little choice. pic.twitter.com/nUDiSDruR3 — Good Morning Britain (@GMB) June 14, 2021

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице. Матч был доигран позднее в тот же день.