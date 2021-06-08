Пфафф оценил шансы сборной Бельгии на золото Евро-2020

Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф в интервью «СЭ» поделился мнением об успехе национальной команды своей страны на чемпионате Европы.

— Мне кажется, сейчас у Бельгии отличный состав, но заранее называть победителя нельзя. Это будет самый непредсказуемый чемпионат: игроки наверняка будут постоянно выбывать из-за коронавируса, а составы — меняться каждый матч. Ковид даст шанс аутсайдерам пробраться высоко. Но я, конечно, надеюсь, что Бельгия дойдет до финала — у нас достаточно глубокий состав.

— Как поменялась Бельгия с чемпионата мира, где она заняла третье место?

— Состав почти не изменился, но все игроки стали опытнее. В каждом матче любой футболист учится чему-то новому, даже если он уже не молод. У Бельгии — чрезвычайно талантливая команда, но на предыдущих турнирах нам не хватало сплоченности и профессионализма. Этому нельзя научиться на тренировках, только время повышает сыгранность. Сейчас у нас все замечательно, и игроки должны быть нацелены на победу. Но, повторюсь, сейчас такое время, что нельзя быть уверенным даже в составе на следующий матч. Пара положительных тестов — и сразу все меняется.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Пфаффом можно прочитать здесь.