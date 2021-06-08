Зинченко рассказал, почему он бил пенальти в матче с Кипром

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Кипра (4:0). Он рассказал, почему ему доверили исполнить 11-метровый.

«Хотел бы сначала поблагодарить всех болельщиков за невероятную поддержку. Я не помню, когда последний раз играл при такой поддержке. Слышал, что сегодня на игре было около 20 тысяч людей, даже на финале Лиги чемпионов было меньше.

Поэтому им большое спасибо за признание. Главное, что мы выиграли эту игру и подходим в хороших кондициях к чемпионату Европы. Я думаю, что штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросился ударить, поскольку пообещал своей жене забить сегодня. И наконец забил".

Футболист посвятил гол своей супруге Владе Седан, которая ждет ребенка.

Дубль в составе победителей сделал Андрей Ярмоленко. Также отличились Александр Зинченко и Роман Яремчук. Ярмоленко и Зинченко забили по голу с пенальти. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты после удаления Андреаса Панайоту.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Киприоты в финальную часть турнира не пробились.