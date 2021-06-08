Финалист Евро-1980 и полуфиналист ЧМ-1986 в составе сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф в интервью «СЭ» поделился мнением о национальной команде России.

— Вы знаете кого-нибудь из российских футболистов?

— Нет, сейчас никого не знаю.

— А из тех, кто играл на чемпионате мира, помните кого-то? Может быть, вратаря?

— Я помню Дасаева, играл против него на чемпионате мира в 1986 году. Из нынешних российских футболистов назвать не могу никого, потому что не вижу их. Все бельгийские футболисты на виду — они играют в суперклубах, все время в Лиге чемпионов. А где ваши игроки? У меня русские ассоциируются с сильной боевитой командой, но сейчас все потеряно. В мои времена все уважали русских, даже боялись. А сейчас ничего подобного нет. Вам нужно вернуть то время, когда все старались избегать встречи с русскими. Не понимаю, почему все утрачено — у вас все еще большая страна, никуда не делись болельщики.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Пфаффом можно прочитать здесь.