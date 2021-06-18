Перишич недоволен результатом матча с Чехией на Евро
Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Чехией (1:1).
«Мы не играем хорошо. Просто не играем — и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч. Но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше.
Каждый в команде должен выложиться на сто процентов, иначе мы поедем домой после группового этапа. У нас есть шанс, мы можем пройти, но нам нужно стать лучше», — цитирует Перишича официальный сайт УЕФА.
Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024462--croatia-vs-czech-republic/
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