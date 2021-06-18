Перишич недоволен результатом матча с Чехией на Евро

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Чехией (1:1).

«Мы не играем хорошо. Просто не играем — и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч. Но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше.

Каждый в команде должен выложиться на сто процентов, иначе мы поедем домой после группового этапа. У нас есть шанс, мы можем пройти, но нам нужно стать лучше», — цитирует Перишича официальный сайт УЕФА.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.