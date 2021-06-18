Модрич считает, что сборная Хорватии могла забить больше голов в матче с Чехией на Евро

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Чехии (1:1).

«От такого матча остается горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли. Теперь нам необходимо побеждать сборную Шотландии для того, чтобы выйти из группы», — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.