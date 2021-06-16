Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над Финляндией (1:0).

«На таких турнирах игра забывается, а счет остается. Это чемпионат Европы, сейчас после Бельгии нам важен результат, вот и все. Хочу сказать, что на таких турнирах и с такой игрой можно добиться результата. Может быть, с каждой игрой наша сборная будет прибавлять. Начали плохо, сегодня получше, может, следующая игра будет еще лучше. Может, наша сборная наберет. Давайте дождемся решающей игры с датчанами. А так, сегодня мы победили, молодцы», — сказал Павлюченко «СЭ».

Павлюченко добавил, что не важно, как сегодня играла сборная, хорошо или плохо, сколько создала моментов. Главное, что мы добились нужного результата.

«Не знаю, что и как у Марио Фернандеса. Но судя по тому, что я сегодня увидел, может тоже, как Юрка Жирков, закончить. Конечно, это потеря для сборной. Ну, а что нам остается делать? У нас есть другие футболисты, которые могут заменить Марио и играть вместо него. Выхода нет, это футбол, ему всегда сопутствуют травмы», — добавил Павлюченко.

Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче со сборной Финляндии. Как сообщает пресс-служба национальной команды, у футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.