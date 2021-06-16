Марио Фернандес прошел обследование после неудачного падения в матче Евро с Финляндией

По результатам обследования, у защитника сборной России Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника, информирует пресс-служба национальной команды.

Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России.

30-летнего футболиста унесли с поля на носилках в середине первого тайма встречи и увезли в больницу с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.