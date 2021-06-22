Паулюс Араюури: «Бельгия показала, почему она сейчас номер один в мире»
02:28
Защитник сборной Финляндии Паулюс Араюури поделился впечатлениями после матча со сборной Бельгии (0:2) на Евро-2020.
«Это была очень хорошая игра, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 22 июня. — У Бельгии очень хорошая сборная, но мы показали хорошую командную игру и не дали им пространства. Мы бились, сыграли очень дисциплинированно.
До 76-й минуты это был блестящий матч для Финляндии, но Бельгия продемонстрировала, почему они сейчас номер один в мире. Мы хотели выйти в плей-офф — надеялись занять второе место в группе, — но теперь это маловероятно. Это была мечта, а сейчас осталось только надеяться».
В составе победителей отличился Ромелу Лукаку, а Лукас Градецки забил в свои ворота.
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