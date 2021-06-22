Дамсгор назвал безумием выход Дании в плей-офф Евро-2020

Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 признался, что не ожидал выхода в плей-офф. Датчане заняли второе место в группе B.

«Попросту безумно, что мы прошли дальше — эта команда, каждый из ее игроков... Ощущения — прекрасные. Фантастика! Я и представить себе не мог, что стану участником какого-нибудь великого события», — цитирует пресс-служба УЕФА Дамсгора.

Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).