Дамсгор назвал безумием выход Дании в плей-офф Евро-2020
02:22
Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор после победы над Россией (4:1) на Евро-2020 признался, что не ожидал выхода в плей-офф. Датчане заняли второе место в группе B.
«Попросту безумно, что мы прошли дальше — эта команда, каждый из ее игроков... Ощущения — прекрасные. Фантастика! Я и представить себе не мог, что стану участником какого-нибудь великого события», — цитирует пресс-служба УЕФА Дамсгора.
Сборная России заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии (3-е место), и Дании (2-е).
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Игроки
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