Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:30

Отбор Евро 2024: Англия — Италия, Финляндия — Казахстан и другие матчи 17 октября

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джек Грилиш и Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

Группа C

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Италия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
Украина

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
Черногория
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
Венгрия

Группа H

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
Казахстан
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
Словения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 21:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
Дания

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
СМИ сообщили о смерти украинского шоумена и участника КВН Сергея Сивохо
Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве шведских болельщиков
Новости
RSS RSS
Все новости