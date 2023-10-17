Сборная Сербии благодаря дублю Митровича обыграла Черногорию

Сборная Сербии на своем поле обыграла Черногорию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Дублем за сербов отметился Александр Митрович. Нападающий отличился на 9-й и 73-й минутах. Еще один гол на 77-й минуте забил Душан Тадич. Единственный гол гостей в активе Стевана Йоветича (36-я минута).

В параллельном матче сборная Венгрии на выезде сыграла вничью с Литвой — 2:2. На голы Федора Черных и Пиюса Ширвиса венгры ответили точными ударами Доминика Собослаи и Барнабаша Варги.

Сборная Венгрии (14 очков) продолжает лидировать в группе G после 6 матчей. Сербия (13 в 7 матчах) занимает вторую строчку. Черногория набрала 8 очков в 6 играх и идет третьей, а Литва (6) занимает четвертое место после 7 игр.