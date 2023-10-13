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Отбор Евро 2024: Нидерланды — Франция, Португалия — Словакия и другие матчи 13 октября

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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

13 октября, пятница

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
Греция
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
Франция

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
Азербайджан
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Бельгия

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
Словакия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
Люксембург

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