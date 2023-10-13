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13 октября, 23:43

Дубль Лукебакио помог сборной Бельгии обыграть Австрию в отборе Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сборная Бельгии обыграла Австрию.
Фото Reuters

Сборная Бельгии в гостях обыграла Австрию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:2.

Доди Лукебакио отметился дублем (12-я и 55-я минуты). На 58-й минуте Ромелу Лукаку увеличил преимущество бельгийцев до трех мячей. На 72-й минуте Конрад Лаймер забил за сборную Австрии. На 84-й минуте пенальти в ворота Бельгии реализовал Марсель Забитцер.

Сборная Бельгии лидирует в группе F, набрав 16 очков. Австрия — на втором месте (13 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
2:3
Бельгия

Источник: Таблица Евро-2024
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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