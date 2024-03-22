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22 марта, 00:53

Определились финалисты стыковых матчей Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мяч Евро-2024.
Фото AFP

В четверг, 21 марта, состоялись полуфиналы стыковых матчей чемпионата Европы-2024.

В пути С Грузия выиграла у Люксембурга (2:1), а Греция разгромила Казахстан (5:0). В пути В Израиль проиграл Исландии (1:4), а Босния и Герцеговина потерпела поражение от Украины (1:2). В пути А Польша крупно переиграла Эстонию (5:1), а Уэльс победил Финляндию (4:1).

Таким образом, определились финальные пары стыков Евро-2024: Уэльс — Польша, Украина — Исландия, Грузия — Греция. Матчи пройдут 26 марта.

Саво Милошевич, Магомед Адиев, Вилли Саньоль. Греция разгромила Казахстан, Грузия вышла в финал. Онлайн-трансляция стыковых матчей Евро-2024

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