Определились финалисты стыковых матчей Евро-2024

В четверг, 21 марта, состоялись полуфиналы стыковых матчей чемпионата Европы-2024.

В пути С Грузия выиграла у Люксембурга (2:1), а Греция разгромила Казахстан (5:0). В пути В Израиль проиграл Исландии (1:4), а Босния и Герцеговина потерпела поражение от Украины (1:2). В пути А Польша крупно переиграла Эстонию (5:1), а Уэльс победил Финляндию (4:1).

Таким образом, определились финальные пары стыков Евро-2024: Уэльс — Польша, Украина — Исландия, Грузия — Греция. Матчи пройдут 26 марта.