Саньоль: «Грузия проделала хорошую работу, но сыграла не идеально»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал победу над Люксембургом (2:0) в стыковом матче Евро-2024.

«Сегодня мы проделали хорошую работу, но сыграли не идеально. Это был полуфинал, многое стояло на кону. Нам необходимо улучшать качество нашей игры перед финальным матчем, потому что победитель второго полуфинала приедет в Тбилиси с высокой мотивацией и уверенностью», — цитирует пресс-служба УЕФА Саньоля.

В финале стыковых матчей Евро-2024 Грузия встретится с Грецией, которая разгромила Казахстан.