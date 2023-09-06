Шох оценил шансы сборной Казахстана на попадание на Евро-2024

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Казахстана на попадание на Евро-2024.

— С чем лично вы связываете такое удачное выступление сборной Казахстана?

— Я слышал мнения от некоторых экспертов, что Казахстану просто везет. Но везет тому, кто везет. Безусловно, доля удачи присутствовала, но куда в футболе без фарта? Другой вопрос — как сделать так, чтобы эта удача приходила? Для этого нужна серьезная работа. Сборная выиграла свою группу в Лиге наций и теперь показывает хорошие результаты в квалификации Евро. Это уже говорит о закономерности. Здесь я хотел бы в первую очередь выделить Магомеда Адиева, который сумел создать коллектив единомышленников и вселить в команду уверенность, что уровень их мастерства позволяет выигрывать матчи. Естественно, важна и полная поддержка федерации футбола, которую возглавляет Адлет Барменкулов. Та атмосфера, которую удалось создать тренерскому штабу, дает результат. Игроки едут в сборную с огромным желанием и уверенностью, что они могут обыграть любого соперника. Отдельно стоит сказать о казахстанских болельщиках. Именно их мощная поддержка в домашних матчах является тем самым 12-м игроком сборной. В уже ставшем легендарным матче против Дании стадион даже при счете 0:2 гнал команду вперед и верил в нее (встреча завершилась со счетом 3:2. — Прим. «СЭ»).

— Как оцените шансы в матчах с Финляндией и Северной Ирландией?

— Соперники непростые — которым нельзя терять очки, если они рассчитывают продолжить борьбу в отборочном цикле. Верю, что домашний стадион и та позитивная атмосфера в сборной, о которой я говорил, станут важными факторами в этих играх и скажутся на итоговом положительном результате. Мы все желаем сборной удачи и успеха, — сказал Шох «СЭ».

После 4 туров сборная Казахстана с 9 очками занимает второе место в группе H квалификации Евро-2024. Команда Магомеда Адиева обыграла «Данию» (3:2), Сан-Марино (3:0), Северную Ирландию (1:0) и уступила Словении (1:2).