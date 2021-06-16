«Обыграли великих финнов. Все на Никольскую!» Реакция болельщиков на первую победу России на Евро-2020

Сборная России победила Финляндию во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.

Единственный гол в добавленное время первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук. Сборная России набрала первые три очка на турнире.

В социальных сетях болельщики радостно отреагировали на победу национальной команды.

УРААА!!! ОБЫГРАЛИ ВЕЛИКИХ ФИНОВ 1:0!!! НЕВЕРОЯТНО!!! ВСЕ НА НИКОЛЬСКУЮ!!! — Nikita Manchenko (@NiksBat) June 16, 2021

Sasha Kokoeva: «Поздравляю! Здоровья всем травмированным и болеем за вас».

meister: «Дааа, поздравляю! Теперь на Данию».

Артем: «Хорош! Но надо работать над реализацией, могли выигрывать крупнее!»