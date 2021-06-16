«Обыграли великих финнов. Все на Никольскую!» Реакция болельщиков на первую победу России на Евро-2020
18:09
Сборная России победила Финляндию во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.
Единственный гол в добавленное время первого тайма забил полузащитник Алексей Миранчук. Сборная России набрала первые три очка на турнире.
В социальных сетях болельщики радостно отреагировали на победу национальной команды.
Sasha Kokoeva: «Поздравляю! Здоровья всем травмированным и болеем за вас».
meister: «Дааа, поздравляю! Теперь на Данию».
Артем: «Хорош! Но надо работать над реализацией, могли выигрывать крупнее!»
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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