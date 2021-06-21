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Сборная России сыграет в красной форме против Дании

13:23
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Сегодня, 21 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова сыграет в красных футболках, номинально являясь хозяевами встречи.

Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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