Сборная России сыграет в красной форме против Дании

Сегодня, 21 июня, сборная России проведет заключительный матч на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова сыграет в красных футболках, номинально являясь хозяевами встречи.

Финальные расклады перед главным матчем сборной России можно прочитать здесь.

Турнирное положение группы B: Бельгия — 6 очков (гарантировала выход в плей-офф), Россия и Финляндия — по 3 очка, Дания — 0.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Россия — Дания.