Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение арбитра Клеман Тюрпена на матч Россия — Дания, который пройдет в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«На Евро-2020 нет непрофессиональных арбитров. Тюрпен работал на игре Уэльс — Швейцария. Отсудили он довольно-таки незаметно для арбитра, такая игра сложилась. Тюрпен показал всего 3 желтые карточки, хотя было 15 фолов. Можно сделать вывод, что судья дает играть и не мельчит фолами. Это нравится футболистам, и сам судья получает от этого удовольствие. На 85-й минуте ВАР отменил гол, который был забит из офсайда.

Это чистейший момент для судейской бригады Тюрпена. В матче Уэльс — Швейцария Тюрпен подтвердил свою реноме. Уверен, что на него рассчитывает УЕФА на этом турнире. Скорее всего, Тюрпен рассматривается на работу в плей-офф. На важнейший матч нашей сборной был выбран арбитр, который просто обязан справиться со всей работой", — сказал Николаев «СЭ».

Николаев также надеется, что в матче Дания — Россия на первый план выйдет мастерство игроков, а не судейские ошибки.

«У всех судей одни и те же инструкции. Хочется верить, что на первый план в матче Дания — Россия выйдет мастерство футболистов, а не какие-то судейские ошибки. Надеемся, что судья будет принимать правильные решения, а у нас все будет хорошо. Сейчас идет второй тур, где мы видим, что стало больше неоднозначных моментов для принятия решений. Третий тур будет еще более определяющим», — добавил Николаев.

Матч сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.