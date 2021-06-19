Роналду может обогнать Буффона по количеству матчей за европейские сборные
Сегодня, 19 июня, в центральном матче второго тура чемпионата Европы-2020 в Мюнхене сыграют сборные Германии и Португалии.
Для ряда футболистов эта встреча станет очень важной со статистической точки зрения. Лидер португальцев Криштиану Роналду обновит ряд собственных рекордов турнира, попробует приблизиться к Али Даеи в погоне за мировым рекордом и обойдет Джанлуиджи Буффона по числу матчей за европейские сборные. Рекорд континента форвард может установить в ближайший месяц, но для этого сборной Португалии нужно пройти хотя бы в полуфинал.
Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную:
|
Игрок
|
Амплуа
|
Команда
|
Годы
|
Матчи
|
Серхио Рамос
|
Защитник
|
Испания
|
2005-н.в.
|
180
|
Джанлуиджи Буффон
|
Вратарь
|
Италия
|
1997-2018
|
176
|
Криштиану Роналду
|
Нападающий
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
176
|
Виталий Астафьев
|
Полузащитник
|
Латвия
|
1992-2010
|
167
|
Икер Касильяс
|
Вратарь
|
Испания
|
2000-2016
|
167
|
Мартин Рейм
|
Полузащитник
|
Эстония
|
1992-2009
|
157
|
Лотар Маттеус
|
Полузащитник
|
Германия
|
1980-2000
|
150
Немецкие ветераны Тони Кроос и Томас Мюллер в сборной играют намного меньше Роналду, но тоже делают значимые шаги. В Мюнхене чемпионы мира-2014 обгонят в рейтинге сборной самого Франца Беккенбауэра. Правда, для того чтобы достать Лотара Маттеуса и Кроосу и Мюллеру нужно задержаться в национальной команде минимум на четыре года.
Лидеры по матчам за сборные ФРГ/Германия:
|
Игрок
|
Амплуа
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Лотар Маттеус
|
Полузащитник
|
1980-2000
|
150
|
23
|
Мирослав Клозе
|
Нападающий
|
2001-2014
|
137
|
71
|
Лукас Подольски
|
Нападающий
|
2004-2017
|
130
|
49
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Полузащитник
|
2004-2016
|
121
|
24
|
Филипп Лам
|
Защитник
|
2004-2014
|
113
|
5
|
Юрген Клинсманн
|
Нападающий
|
1987-1998
|
108
|
47
|
Юрген Колер
|
Защитник
|
1986-1998
|
105
|
2
|
Пер Мертесакер
|
Защитник
|
2004-2014
|
104
|
4
|
Франц Беккенбауэр
|
Защитник
|
1965-1977
|
103
|
14
|
Томас Мюллер
|
Нападающий
|
2010-н.в.
|
103
|
39
|
Тони Кроос
|
Полузащитник
|
2010-н.в.
|
103
|
39
Португалия и Германия в шестой раз за 21 год встретятся на крупном турнире. В этих матчах четыре победы одержали немцы (трижды под руководством Йоахима Лева, однажды — в бронзовом матче ЧМ-2006 — под руководством Юргена Клинсманна). А вот на Евро-2000 пиренейцы добились единственной победы над объединенной Германией — 3:0.
Матчи сборной Германии против Португалии после объединения страны:
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
21.02.1996
|
Порту
|
ТМ
|
2:1
|
Меллер-2 — Фолья
|
14.12.1996
|
Лиссабон
|
ОЧМ
|
0:0
|
-
|
06.09.1997
|
Берлин
|
ОЧМ
|
1:1
|
Кирстен — Педру Барбоза
|
20.06.2000
|
Роттердам
|
ЧЕ
|
0:3
|
Сержиу Консейсау — 3
|
08.07.2006
|
Штутгарт
|
ЧМ
|
3:1
|
Швайнштайгер-2, Петит, в свои ворота — Нуну Гомеш
|
19.06.2008
|
Базель
|
ЧЕ
|
3:2
|
Швайнштайгер, Клозе, Баллак — Нуну Гомеш, Поштига
|
09.06.2012
|
Львов
|
ЧЕ
|
1:0
|
Гомес
|
16.06.2014
|
Салвадор
|
ЧМ
|
4:0
|
Мюллер-3, Хуммельс
Матч Португалия — Германия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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