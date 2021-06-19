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Роналду может обогнать Буффона по количеству матчей за европейские сборные

14:10
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Сегодня, 19 июня, в центральном матче второго тура чемпионата Европы-2020 в Мюнхене сыграют сборные Германии и Португалии.

Для ряда футболистов эта встреча станет очень важной со статистической точки зрения. Лидер португальцев Криштиану Роналду обновит ряд собственных рекордов турнира, попробует приблизиться к Али Даеи в погоне за мировым рекордом и обойдет Джанлуиджи Буффона по числу матчей за европейские сборные. Рекорд континента форвард может установить в ближайший месяц, но для этого сборной Португалии нужно пройти хотя бы в полуфинал.

Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную:

Игрок

Амплуа

Команда

Годы

Матчи

Серхио Рамос

Защитник

Испания

2005-н.в.

180

Джанлуиджи Буффон

Вратарь

Италия

1997-2018

176

Криштиану Роналду

Нападающий

Португалия

2003-н.в.

176

Виталий Астафьев

Полузащитник

Латвия

1992-2010

167

Икер Касильяс

Вратарь

Испания

2000-2016

167

Мартин Рейм

Полузащитник

Эстония

1992-2009

157

Лотар Маттеус

Полузащитник

Германия

1980-2000

150

Немецкие ветераны Тони Кроос и Томас Мюллер в сборной играют намного меньше Роналду, но тоже делают значимые шаги. В Мюнхене чемпионы мира-2014 обгонят в рейтинге сборной самого Франца Беккенбауэра. Правда, для того чтобы достать Лотара Маттеуса и Кроосу и Мюллеру нужно задержаться в национальной команде минимум на четыре года.

Лидеры по матчам за сборные ФРГ/Германия:

Игрок

Амплуа

Годы

Матчи

Голы

Лотар Маттеус

Полузащитник

1980-2000

150

23

Мирослав Клозе

Нападающий

2001-2014

137

71

Лукас Подольски

Нападающий

2004-2017

130

49

Бастиан Швайнштайгер

Полузащитник

2004-2016

121

24

Филипп Лам

Защитник

2004-2014

113

5

Юрген Клинсманн

Нападающий

1987-1998

108

47

Юрген Колер

Защитник

1986-1998

105

2

Пер Мертесакер

Защитник

2004-2014

104

4

Франц Беккенбауэр

Защитник

1965-1977

103

14

Томас Мюллер

Нападающий

2010-н.в.

103

39

Тони Кроос

Полузащитник

2010-н.в.

103

39

Португалия и Германия в шестой раз за 21 год встретятся на крупном турнире. В этих матчах четыре победы одержали немцы (трижды под руководством Йоахима Лева, однажды — в бронзовом матче ЧМ-2006 — под руководством Юргена Клинсманна). А вот на Евро-2000 пиренейцы добились единственной победы над объединенной Германией — 3:0.

Матчи сборной Германии против Португалии после объединения страны:

Дата

Город

Турнир

Счет

Голы

21.02.1996

Порту

ТМ

2:1

Меллер-2 — Фолья

14.12.1996

Лиссабон

ОЧМ

0:0

-

06.09.1997

Берлин

ОЧМ

1:1

Кирстен — Педру Барбоза

20.06.2000

Роттердам

ЧЕ

0:3

Сержиу Консейсау — 3

08.07.2006

Штутгарт

ЧМ

3:1

Швайнштайгер-2, Петит, в свои ворота — Нуну Гомеш

19.06.2008

Базель

ЧЕ

3:2

Швайнштайгер, Клозе, Баллак — Нуну Гомеш, Поштига

09.06.2012

Львов

ЧЕ

1:0

Гомес

16.06.2014

Салвадор

ЧМ

4:0

Мюллер-3, Хуммельс

Матч Португалия — Германия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).

Португалия — Германия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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