Роналду может обогнать Буффона по количеству матчей за европейские сборные

Сегодня, 19 июня, в центральном матче второго тура чемпионата Европы-2020 в Мюнхене сыграют сборные Германии и Португалии.

Для ряда футболистов эта встреча станет очень важной со статистической точки зрения. Лидер португальцев Криштиану Роналду обновит ряд собственных рекордов турнира, попробует приблизиться к Али Даеи в погоне за мировым рекордом и обойдет Джанлуиджи Буффона по числу матчей за европейские сборные. Рекорд континента форвард может установить в ближайший месяц, но для этого сборной Португалии нужно пройти хотя бы в полуфинал.

Европейские футболисты, которые сыграли 150 и больше матчей за сборную:

Игрок Амплуа Команда Годы Матчи Серхио Рамос Защитник Испания 2005-н.в. 180 Джанлуиджи Буффон Вратарь Италия 1997-2018 176 Криштиану Роналду Нападающий Португалия 2003-н.в. 176 Виталий Астафьев Полузащитник Латвия 1992-2010 167 Икер Касильяс Вратарь Испания 2000-2016 167 Мартин Рейм Полузащитник Эстония 1992-2009 157 Лотар Маттеус Полузащитник Германия 1980-2000 150

Немецкие ветераны Тони Кроос и Томас Мюллер в сборной играют намного меньше Роналду, но тоже делают значимые шаги. В Мюнхене чемпионы мира-2014 обгонят в рейтинге сборной самого Франца Беккенбауэра. Правда, для того чтобы достать Лотара Маттеуса и Кроосу и Мюллеру нужно задержаться в национальной команде минимум на четыре года.

Лидеры по матчам за сборные ФРГ/Германия:

Игрок Амплуа Годы Матчи Голы Лотар Маттеус Полузащитник 1980-2000 150 23 Мирослав Клозе Нападающий 2001-2014 137 71 Лукас Подольски Нападающий 2004-2017 130 49 Бастиан Швайнштайгер Полузащитник 2004-2016 121 24 Филипп Лам Защитник 2004-2014 113 5 Юрген Клинсманн Нападающий 1987-1998 108 47 Юрген Колер Защитник 1986-1998 105 2 Пер Мертесакер Защитник 2004-2014 104 4 Франц Беккенбауэр Защитник 1965-1977 103 14 Томас Мюллер Нападающий 2010-н.в. 103 39 Тони Кроос Полузащитник 2010-н.в. 103 39

Португалия и Германия в шестой раз за 21 год встретятся на крупном турнире. В этих матчах четыре победы одержали немцы (трижды под руководством Йоахима Лева, однажды — в бронзовом матче ЧМ-2006 — под руководством Юргена Клинсманна). А вот на Евро-2000 пиренейцы добились единственной победы над объединенной Германией — 3:0.

Матчи сборной Германии против Португалии после объединения страны:

Дата Город Турнир Счет Голы 21.02.1996 Порту ТМ 2:1 Меллер-2 — Фолья 14.12.1996 Лиссабон ОЧМ 0:0 - 06.09.1997 Берлин ОЧМ 1:1 Кирстен — Педру Барбоза 20.06.2000 Роттердам ЧЕ 0:3 Сержиу Консейсау — 3 08.07.2006 Штутгарт ЧМ 3:1 Швайнштайгер-2, Петит, в свои ворота — Нуну Гомеш 19.06.2008 Базель ЧЕ 3:2 Швайнштайгер, Клозе, Баллак — Нуну Гомеш, Поштига 09.06.2012 Львов ЧЕ 1:0 Гомес 16.06.2014 Салвадор ЧМ 4:0 Мюллер-3, Хуммельс

Матч Португалия — Германия состоится сегодня, начало — в 19.00 (мск).