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Сегодня, 13:15

Нидерланды — Франция: статистика матчей и результаты игр команд Евро-2024

В последнем матче Франция обыграла Нидерланды в отборе Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Франции Антуан Гризманн.
Антуан Гризманн.
Фото Reuters

Сборные Нидерландов и Франции сыграют 21 июня в матче группы D чемпионата Европы-2024 по футболу в Лейпциге (Германия). Он начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч национальных команд.

В общей сложности сборные провели 30 личных встреч. У Франции — 15 побед. На счету Нидерландов — 11 побед, а еще четыре раза команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 15:11 в пользу сборной Франции.

13 октября 2023 года национальные команды встречались друг с другом в последний раз. Тогда Нидерланды на своем поле потерпели поражение от Франции со счетом 1:2 в матче отбора группы B чемпионата Европы-2024.

Французы с главным тренером Дидье Дешамом идут на втором месте в турнирной таблице группы D Евро-2024 с тремя очками. Нидерланды под руководством Роналда Кумана набрали три балла и лидируют в квартете.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи Нидерланды — Франция.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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