Нидерланды — Чехия: прогноз Бориса Игнатьева на матч 1/8 финала Евро-2020
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
«Нидерланды явный фаворит в этой встрече, они показывают очень быстрый футбол на этом турнире. Думаю, чехам будет очень сложно справляться на протяжении всего матча с таким темпом. Выход из группы — уже хороший результат для чехов. Нидерланды с первых минут будет играть в атакующий футбол, не будет бояться пропустить. У них цель — забить как можно больше. Уверен, что Нидерланды выйдут в следующую стадию чемпионата», — сказал Игнатьев «СЭ».
Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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