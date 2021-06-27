Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.

«Нидерланды явный фаворит в этой встрече, они показывают очень быстрый футбол на этом турнире. Думаю, чехам будет очень сложно справляться на протяжении всего матча с таким темпом. Выход из группы — уже хороший результат для чехов. Нидерланды с первых минут будет играть в атакующий футбол, не будет бояться пропустить. У них цель — забить как можно больше. Уверен, что Нидерланды выйдут в следующую стадию чемпионата», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.