Тренер сборной Чехии рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Евро против Нидерландов

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.

«Речь идет не о тактической схеме Нидерландов, а об их атакующей мощи. Мы должны работать как команда, и работать много, а также опасно действовать в атаке. Если мы не покажем выдающуюся для себя игру, то не добьемся успеха. Мы проанализировали все матчи голландцев: у них было около 30 моментов. Мы просто должны эффективно и ответственно защищаться как команда. Если мы не покажем себя в этих аспектах с лучшей стороны, то вряд ли добьемся успеха», — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.

Матч Нидерланды — Чехия пройдет 27 июня в Будапеште и наченется в 19:00 мск.