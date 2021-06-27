Тренер сборной Чехии рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала Евро против Нидерландов
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.
«Речь идет не о тактической схеме Нидерландов, а об их атакующей мощи. Мы должны работать как команда, и работать много, а также опасно действовать в атаке. Если мы не покажем выдающуюся для себя игру, то не добьемся успеха. Мы проанализировали все матчи голландцев: у них было около 30 моментов. Мы просто должны эффективно и ответственно защищаться как команда. Если мы не покажем себя в этих аспектах с лучшей стороны, то вряд ли добьемся успеха», — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.
Матч Нидерланды — Чехия пройдет 27 июня в Будапеште и наченется в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю