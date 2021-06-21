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Нейросеть дала прогноз, что сборная России дойдет до 1/4 финала на Евро-2020

17:47
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Искусственный интеллект на основе обработки набора данных о результатах матчей квалификации ЕВРО-2020 и матчей самого чемпионата, получил прогноз о наиболее вероятном результате для сборной России. Компьютер ожидает, что россияне дойдут до четвертьфинала чемпионата Европы, рассказали РИА Новости в крупнейшем производителе сервисных роботов в Европе компании «Промобот».

«Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют в 1/8 шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдёт команда из Нидерландов», — сообщают эксперты.

Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22.00 (мск). Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210621/evro-1737914387.html

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