Македония — Нидерланды, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию и во сколько начало
17:45
Сегодня, 21 июня, сборная Северной Македонии сыграет против Нидерландов в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Нидерланды уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро, набрав 6 очков в двух матчах. У македонцев ноль очков на данный момент и последнее место в группе С.
За матчем Македония — Нидерланды можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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