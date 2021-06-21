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Македония — Нидерланды, Евро-2020: где смотреть онлайн трансляцию и во сколько начало

17:45
Сборная Нидерландов сыграет против Македонии на Евро-2020. Фото twitter.com/OnsOranje
Сборная Нидерландов сыграет против Македонии на Евро-2020. Фото twitter.com/OnsOranje
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Сегодня, 21 июня, сборная Северной Македонии сыграет против Нидерландов в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Нидерланды уже обеспечили себе выход в плей-офф Евро, набрав 6 очков в двух матчах. У македонцев ноль очков на данный момент и последнее место в группе С.

За матчем Македония — Нидерланды можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Македония — Голландия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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