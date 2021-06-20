На стене Кристиана Эриксена в Копенгагене есть надпись на русском

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. По задумке, каждый желающий сможет прийти туда и оставить пожелание футболисту, который недавно был выписан из больницы.

На этой стене появились надписи и на русском языке.

12 июня в конце первого тайма матча чемпионата Европы Дания — Финляндия (0:1) Эриксен потерял сознание после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22.00 (мск).

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).