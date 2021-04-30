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Моуринью стал обозревателем в британском издании на время Евро-2020

17:02
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал соглашение с британским изданием The Sun.

Португалец станет обозревателем на время проведения чемпионата Европы по футболу. У него будет собственная колонка. Ранее стало известно, что 58-летний специалист во время турнира выступит в роли эксперта британской спортивной радиостанции talkSPORT.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Моуринью. Он работал в таких командах как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту» и других клубах.

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