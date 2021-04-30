Моуринью стал обозревателем в британском издании на время Евро-2020
Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подписал соглашение с британским изданием The Sun.
Португалец станет обозревателем на время проведения чемпионата Европы по футболу. У него будет собственная колонка. Ранее стало известно, что 58-летний специалист во время турнира выступит в роли эксперта британской спортивной радиостанции talkSPORT.
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об отставке Моуринью. Он работал в таких командах как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту» и других клубах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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