Михаил Боярский не верит в победу сборной России над Данией: «Мало шансов»
Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Евро-2020.
«Я буду болеть, конечно, за наших. Но против такой Дании у нас мало шансов на победу. Я не особо верю. Сейчас мы точно не в лучшем состоянии. Но надеемся на лучшее» , — сказал Боярский «СЭ».
Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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