Михаил Боярский не верит в победу сборной России над Данией: «Мало шансов»

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Евро-2020.

«Я буду болеть, конечно, за наших. Но против такой Дании у нас мало шансов на победу. Я не особо верю. Сейчас мы точно не в лучшем состоянии. Но надеемся на лучшее» , — сказал Боярский «СЭ».

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.