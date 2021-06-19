Кузяев заявил, что сборная России может показать агрессивный футбол в матче с Данией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что российская команда способна сыграть агрессивно в матче против Дании.

«Любой команде непросто, когда она пропускает первая. С Польшей мы смогли отыграться. В матче с Данией нам не надо отсиживаться от обороны, надо действовать смело. Я считаю, мы способны показать агрессивный футбол в Копенгагене. Датчане после поражений захотят реабилитироваться. Уверен, они с первых минут покажут сверхпрессинг. Но мы готовы дать отпор, у нас свои цели и наигранные комбинации», — сказал Кузяев.

21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.