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13 октября, 23:08

Мбаппе забил 42-й гол за сборную Франции и обошел Платини

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Нидерландов.

24-летний футболист забил голы на 7-й и 53-й минутах встречи.

Теперь на счету Мбаппе 42 забитых мяча за сборную Франции (в 72 матчах). По этому показателю он обошел Мишеля Платини, который за свою карьеру забил 41 гол в 72 играх за национальную команду страны.

Мбаппе расположился на четвертой строчке в списке лучших бомбардиров французской команды. Первое место у Оливье Жиру, на счету которого 54 гола. На второй строчке идет Тьерри Анри (51), на третьей — Антуан Гризманн (43).

Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Мишель Платини
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