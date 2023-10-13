Мбаппе забил 42-й гол за сборную Франции и обошел Платини

Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Нидерландов.

24-летний футболист забил голы на 7-й и 53-й минутах встречи.

Теперь на счету Мбаппе 42 забитых мяча за сборную Франции (в 72 матчах). По этому показателю он обошел Мишеля Платини, который за свою карьеру забил 41 гол в 72 играх за национальную команду страны.

Мбаппе расположился на четвертой строчке в списке лучших бомбардиров французской команды. Первое место у Оливье Жиру, на счету которого 54 гола. На второй строчке идет Тьерри Анри (51), на третьей — Антуан Гризманн (43).