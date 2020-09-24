Матчи плей-офф за выход на Евро будут перенесены в случае наличия в команде меньше 13 игроков из-за COVID-19

УЕФА опубликовал перечень специальных мер по проведению матчей сборных в условиях пандемии коронавируса. Они касаются плей-офф за выход на Евро-2020.

Если группа игроков будет помещена на карантин из-за коронавируса, команда все равно должна будет выйти на поле при наличии 13 и более игроков, один из которых — вратарь. При этом тесты оставшихся футболистов на COVID-19 должны быть отрицательными, а сами они должны иметь право выступать именно за эту страну.

Если игроков окажется меньше 13, матч будет перенесен УЕФА на другую дату. Игра также может быть перенесена на нейтральное поле, если это будет сочтено целесообразным.

В случае заражения коронавирусом арбитра УЕФА в виде исключения может назначить на матч бригаду, не входящую в список УЕФА или из той же страны, что и одна из сборных.