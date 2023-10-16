Роналду забил 40 голов в 42 матчах квалификации Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в ворота Боснии и Герцеговины в матче европейского отбора Евро-2024.

Таким образом, форвард забил 40-й гол в 41-м матче квалификации чемпионата Европы.

На втором месте в списке лучших бомбардиров отбора Робби Кин (Ирландия) — 23 гола в 44 матчах, третий — Роберт Левандовски (Польша) — 22 гола в 25 матчах. В пятерке — Харри Кейн (Англия, 20 голов в 18 матчах) и Златан Ибрагимович (Швеция, 19 голов в 31 матче).