Марио Фернандес не считает себя лучшим игроком сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес заявил, что не считает себя лучшим футболистом в национальной команде.

«У нас в команде хорошее настроение. Конечно, мы грустили после такого поражения от Бельгии, но впереди еще два матча, надо думать о них. Мы понимаем, что команды очень разные. Но как мы подготовились к Бельгии, также подготавливаемся к матчу с Финляндией. Мы уважаем соперника. Сейчас делаем все, что от нас требует тренер.

Мне не нравится, когда говорят обо мне. Не считаю себя лучшим игроком. Мы одна команда, играем вместе. Я знаю, что мне надо продолжать работать, чтобы улучшать свои результаты, но не согласен, что я самый лучший», — сказал Фернандес.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Российская команда находится на последнем, четвертом месте в группе B. Следующую встречу россияне проведут 16 июня против Финляндии. Начало игры — в 16.00 (мск).

(Владимир Пушкарев)