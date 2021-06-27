Манчини считает, что сборная Италии должна была забить Австрии в основное время

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии (2:1 д.в.).

«Мы заслужили это, даже несмотря на то, что пропустили гол. Мы должны были пропустить его рано или поздно. Откровенно говоря, мы должны были забить два гола намного раньше и не дожидаться дополнительного времени, но мы победили заслуженно. Игроки, вышедшие со скамейки запасных, обладали правильным менталитетом и сразу же приступили к игре, чтобы изменить матч.

Я знал, что будет сложно, возможно, даже тяжелее, чем будет в четвертьфинале. Этот тест может пойти нам на пользу, мы должны были показать сильный менталитет. Бельгия или Португалия? Это две выдающиеся команды, поэтому выбрать сложно», — приводит слова Манчини RAI Sport.

Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.